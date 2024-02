Linee meteoriche ad Isola Sacra | al via i lavori | come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fiumicino, 20 febbraio 2024 – E’ prevista l’esecuzione di scavi per la posa dellenelle sedi stradali di via V.Giannattasio e via V. Meneghini a partire dal 21 febbraio 2024. Sarà quindi istituita, dal 21/02/2024 fino a fine, dalle ore 7:30 alle ore 18:30, in via V. Giannattasio e in via V. Meneghini (), la seguente disciplina di traffico provvisoria: divieto di sosta, zona rimozione, nelle aree opportunamente delimitate da segnaletica verticale provvisoria. senso unico alternato in corrispondenza degli scavi e limite di velocità di 30 km/h. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.