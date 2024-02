L’industria del farmaco riparte dal Sud La spinta di Novartis su investimenti e innovazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Torre Annunziata (Napoli) – Se c’è un polmone in grado di continuare a far respirare il Sud, quello è la farmaceutica. Buona industria a base di competenze,e fiuto per il mercato. E, soprattutto, per dirla con le parole di Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmindustria, sicurezza e benessere per la collettività. Non sono stati anni facili quelli della farmaceutica italiana: due anni di pandemia e un aumento, a tratti spropositato, dei costi delle materie prime e dell’energia, a causa della guerra in Ucraina, hanno messo sotto pressionedel, costretta spessa a lavorare a doppio regime per soddisfare la grande domanda. Ma il sistema ha tenuto, uscendone persino rafforzato, come dimostra l’inclinazione all’investimento a sua volta comprovata dall’ampliamento dello ...