Liga | il Girona cade a Bilbao e manca l’avvicinamento al Real

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilcontro l’Athletic: la squadra di Michel non approfitta del pareggio delMadrid, che guadagna un punto Ilperde contro l’Athleticnel posticipo della. Nella trasferta contro i baschi la squadra di Michel non riescono non riescono a trovare i tre punti e anzi, fanno una partita di continuo inseguimento: l’Athletic, che con questo successo si porta ad appena 2 punti dalla zona Champions, vanno in vantaggio subito con Berenguer. Gli ospiti trovano il pareggio con Cyhankov, ma ancora Berenguer e poi Inaki Williams riportano il risultato a loro favore. Nel finale arriva la rete del 3-2 di Eric Garcia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca per la squadra del City Football Group, che non capitalizza il pareggio del giorno ...

