Liga 2023 2024 | il Girona va ko a Bilbao | il Real Madrid vola sul +6

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’Athleticvince 3-2 il posticipo con ilvalido per la 25esima giornata die fa un grande assist al. I baschi, che consolidano il quinto posto in classifica portandosi a -2 dall’Atletico, passano dopo 2? con Berenguer, mentre gli ospiti impattano nella ripresa al 49? con Tsygankov. Padroni di casa in gol ancora con Berenguer (56?) e Williams (60?), Garcia trova al 75? la rete del definitivo. Il, pur pareggiando, guadagna un punto esul +6. SportFace.

