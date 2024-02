Liceo del Made in Italy | cosa succede se non si arriva al numero di studenti necessario per attivare l’indirizzo Le indicazioni della preside

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Dal mio punto di vista era quasi scontato che le iscrizioni non sarebbero state tante. Quindi situazioni analoghe a quella verificatisi a Crema potrebbero esserci anche in altre parti d’Italia”. L'articolo .

L’indirizzo scolastico voluto personalmente dalla Meloni non decolla: zero iscritti in Friuli e Basilicata, percentuali irrisorie nelle regioni ... (repubblica)

Ancona Un gesto così drammatico non poteva non finire all?attenzione della Procura . Sul caso del ragazzino caduto sabato mattina dal terzo piano del ... (corriereadriatico)

Ingegneri e Ance di Benevento premiano gli studenti più bravi a progettare ponti: ecco i vincitori: ...nell'ambito delle attività di orientamento messe in campo dall'Università degli Studi del Sannio ed ... il 3° premio da 200 euro dal Liceo Parzanese Ariano Irpino con 30 chili sopportati. Il Premio ...

A Viserba in arrivo un percorso pedonale per attraversare il centro studi: La V Commissione Consigliare del Comune di Rimini ha espresso parere favorevole alla proposta di permuta di alcune aree tra il ... adiacente al Liceo Valgimigli . Una volta entrata in possesso dell'area ...

20/02/2024 - 15:15 - Iscrizioni alle scuole secondarie di II grado: le scelte delle studentesse e degli studenti valdostani vedono ancora in ...: ... che prevede alcune modifiche rispetto al quadro orario dell'attuale LES (Liceo delle scienze umane ... si stanno mettendo in atto, in collaborazione con il Dipartimento Politiche del lavoro e della ...