Lezioni di occupazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) C'è il servizio d'ordine all'ingresso del liceo Virgilio, il più grande di Milano, formato dai liceali stessi e pronto a evitare intrusioni da parte di "esterni", che a sei chilometri di distanza avrebbero lasciato profonde ferite (quantificate in 70mila euro di danni). C'è un vademecum per gli "interni": al mattino si seguono le assemblee, vietato vagare per i corridoi senza far nulla. Come è vietato fare danni o scritte. Si devono rispettare gli orari (quattro turni per l'entrata e l'uscita, in modo da monitorare i flussi). Si dorme a scuola (ma a numero chiuso, per tenere la situazione sotto controllo) e ci si prenota per pranzo e cena, mentre non si chiude il dialogo con i presidi, si cercano accordi. Il vademecum si chiude con un monito: chi rompe paga. Così riparte la nuova stagione delle occupazioni milanesi. "Il Virgilio sarà la nostra casa in questi giorni, ce ne prenderemo ...