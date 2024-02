L' ex Iena Gip indagato con i genitori per riciclaggio dalla procura

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una (ex)nei guai. Non il titolo di un film, ma quanto sta succedendo a Gip, al secolo Giampietro Cutrino, fino a qualche anno fa una delle "belve" più temibili della trasmissione di Italia Uno. Ladi Padova, infatti, contesta a lui, al padre Giovanni, e alla madre Maria Teresa Donati a diverso titolo peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e. Segui su affaritaliani.it

Giampietro Cutrino, in arte «Gip» ed ex volto delle Iene, è accusato insieme ai genitori – il padre Giovanni Cutrino e la madre Maria Teresa Donati ... (open.online)

Una (ex) Iena nei guai. Non il titolo di un film, ma quanto sta succedendo a Gip, al secolo Giampietro Cutrino, fino a qualche anno fa una delle ... (affaritaliani)

Una (ex) Iena nei guai. Non il titolo di un film, ma quanto sta succedendo a Gip, al secolo Giampietro Cutrino, fino a qualche anno fa una delle ... (affaritaliani)

L'ex iena Gip, Gianpietro Cutrino, accusato con i familiari di aver comprato casa con i soldi di una presunta truffa a una anziana: Sono questi i reati che la procura di Padova contesta a vario titolo a Giovanni Cutrino, alla moglie Maria Teresa Donati e al figlio Giampietro, in arte Gip: l'ex Iena di Italia Uno, adesso residente ...

L'ex Iena 'Gip' indagata, l'accusa: casa comprata con i soldi di una truffa: L'ex Iena 'Gip' indagata per riciclaggio insieme ai genitori: comprava casa con i soldi di una (presunta) truffa Una (ex) Iena nei guai. Non il titolo di un film, ma quanto sta succedendo a Gip, al secolo ...

Le Iene, l'ex inviato Giampietro Cutrino ora è indagato per riciclaggio: L'ex Iena Giampietro Cutrino indagata. Il fu inviato del programma di Italia 1 è accusato, a vario titolo,... Dopo la parentesi televisiva Gip, questo il suo nome d'arte, si è trasferito in Svizzera ed è ...