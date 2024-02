L' euro è poco mosso in avvio a 1 | 0772 dollari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:53 Dieci minuti e comincerà ufficialmente anche lo slancio 19:52 Non riesce l’ultimo Sollevamento a ... (oasport)

Genova, tir incastrato: traffico interrotto in Via Di Creto verso Montoggio: Il fuoco è divampato poco prima delle 21 per cause ancora in via di accertamento. L'intervento dei ...] Carcare Cronaca Carcare, truffata anziana: finto operaio dell'acquedotto sottrae 4.000 euro ...

Borsa, Asia mista. La Banca centrale cinese taglia il tasso primario a 5 anni: Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 150,40 e sull'euro poco sotto a 162. Hong Kong parte in rialzo, sulla spinta dei dati relativi all'aumento della spesa registrata in ...

Parcheggio dell'ospedale: si accendono i parchimetri e Avis Biella si schiera a fianco dei donatori: Per accedere all'area si dovrà pagare un euro al giorno, fatta salva la prima mezz'ora che rimarrà ... "Siamo ben consapevoli che la tariffa sia economicamente di poco conto - ha esordito - , ma è il ...