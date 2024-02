Letizia Petris e l’amore per Paolo Masella al GF | “Il futuro? Vedo lui per sempre al mio fianco”

Giuseppe Garibaldi torna al Grande Fratello, nuovo regalo per Paolo e Letizia: cosa vedremo nella 37a puntata: ... Stefano Miele avrà modo di riabbracciare l'amata mamma, Carla , mentre un nuovo regalo è in arrivo anche per Paolo Masella e Letizia Petris , che dopo il romantico San Valentino trascorso nella ...

Grande Fratello, Perla Vatiero svela se lascerebbe il programma per seguire Mirko Brunetti: ... Mirko ha lasciato una lettera per Perla : la gieffina l'ha letta in compagnia di Letizia Petris, Greta Rossetti e Rosy Chin, scoppiando poi in lacrime. Nel corso della serata, conversando con ...

Grande Fratello, il piano di Anita e Letizia, pronte a nominare Perla: Inaspettatamente (per molti ma non per tutti) Anita Oliveri e Letizia Petris hanno palesato la loro volontà di nominare Perla Vatiero , loro grande amica e portavoce dei loro malcontenti nei ...