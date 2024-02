L' esonero di Mazzarri e l' arrivo di Calvani? Il vero obiettivo è Sarri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il calcio italiano è divorato dalle polemiche all'interno della organizzazione, tutti vogliono qualcosa, naturalmente ognuno a beneficio del proprio orticello,in pochi per migliorare la qualità di questo sport. Si litiga in Federazione dove è stata programmata addirittura una assemblea per cambiare lo statuto. La Lega di serie A è contro la Federazione, ne vuol prendere le distanze, mentre Juventus, Milan, Inter e Roma chiedono alla Federazione di ridurre a 18 le squadre partecipanti al campionato. Ed è guerra tra tutti anche per questo. Si trascurano addirittura i tanti bilanci in profondo rosso, importante è partecipare a questo circo che da visibilità e aiuta chi vi è dentro anche nella vita privata. Con i media ad influenzare l'opinione pubblica in modo positivo ma anche negativo attraverso i loro racconti, attratti spesso dal colore delle maglie ma anche dalle persone, ovviamente ...