L' Elementare apre una nuova sede | le pizze romane di Mirko Rizzo arrivano a Testaccio Ecco quando apre

(Di martedì 20 febbraio 2024) Format vincente non si cambia. Anzi si moltiplica. Laria L'di(che ha iniziato la sua carriera con leal taglio a Centocelle sotto l'insegna Pommidoro) e Federico Felizianiunaa Roma. La quarta, sempre incentrata sulla pizza romana scrocchiarella, stesa a mano e cotta al forno a legna. Dopo Parco Appio, Trastevere e Tuscolana, l'insegna approda a, in via Stradivari, vicino al ponte che porta all'ex mattatoio. L'arriva aIl locale scelto si sviluppa su due piani: 160 metri quadrati che includono una grande cucina a vista e un bancone. E una finestra che accede direttamente su strada per il servizio di ...