“Lei è russa? Niente acqua” Occhio a non esagerare con l’anti-putinismo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Va bene avercela con la Russia per la guerra in Ucraina, per la morte di Navalny e per altri mille motivi. Maa non. All’aeroporto di Fiumicino Anna Larina, cittadinaresidente nel paese da un decennio e professionista nel campo dell’interpretariato e dell’insegnamento, ha sperimentato un’azione discriminatoria che ha provocato un’ondata di reazioni a vari livelli. Durante un acquisto al duty free dell’aeroporto, Larina si è vista rifiutare la vendita di una semplice bottiglia d’dopo che le commesse hanno esaminato il suo passaporto russo. La motivazione fornita faceva riferimento a linee guida non specificate, collegate agli eventi geopolitici correnti e alla morte del dissidente Aleksej Navalny, che precluderebbero la vendita di prodotti ai cittadini russi. “Mi trovo all’Aeroporto ...