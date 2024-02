Legnano | vigilante corre per l’allarme ma si schianta all’incrocio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Milano), 20 febbraio 2024 – Due terribili incidenti questa mattina, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Alle 5.55 in via IV Novembre a Cerro Maggiore una ciclista 29enne è stata investita da una vettura. Se l’è cavata con una visita al pronto soccorso di Castellanza. Poco dopo a, alle 6.30. circa una 33enne ed un 50enne sono stati coinvolti in uno scontro tra auto lungo viale Sabotino. Sul posto l’intervento della Croce rossa. Una delle auto interessate è di una società di vigilanza privata, Axitea, che aveva un allarme in atto e avrebbe causato l’incidente per una mancata precedenza all'incrocio fra viale Sabotino e via Ciro Menotti.