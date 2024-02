Lega Pro | ecco la referee-cam | la partita vista dalla visuale dell’arbitro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è una novità che promette di essere epocale per la Serie C Now, che ha annunciato un accordo con Sky Sport: per la prima volta in unacalcistica europea, nel match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto l’arbitro Claudio Allegretta della sezione di Molfetta indosserà una telecamera che fornirà immagini live mai viste prima che cambieranno per sempre l’esperienza del telespettatore davanti allo schermo. Grazie alla-Cam con l’innovativa tecnologia di NVP, i telespettatori della Serie C NOW, in esclusiva, potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di garasua. Ciò consentirà agli appassionati di immedesimarsi in prima persona nel ruolo, di cogliere prospettive particolari in ogni azione di gioco, dando vita ad ...