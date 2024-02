Lega Pro | arriva la Referee-Cam | debutto in Cesena-Pineto

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – Vivere una partita dal punto di vista dell’arbitro. Qualcosa di impensabile fino ad oggi ma che diventerà realtà il prossimo 25 febbraio durantegrazie alla-Cam, una speciale telecamera che verrà indossata dal direttore di gara fornendo immagini esclusive dal campo per coloro che guarderanno la partita da casa. Questo renderà la Serie C Now il primo campionato professionistico a livello europeo a dotarsi di questo tipo di tecnologia. L’arbitro dell’incontro sarà Claudio Allegretta della sezione di Molfetta che per primo sperimenterà la-Cam. Una svolta epocale, così com’è stata definita dallaPro e dal suo presidente Matteo Marani: “Questo è un giorno speciale per tutti i tifosi della Serie C. Siamo la primache si apre a ...

