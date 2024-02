Leao risponde al razzismo di un tifoso del Milan “Gente dalla mente piccola”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo la pesante sconfitta delcontro il Monza (4-2),è stato vittima disui social. L’attaccante portoghese ha denunciato il messaggio che lo vedeva protagonista e che lo insultava pesanteda parte di unnon di una squadra avversaria, bensìista. “Non ti riesco più a vedere, non ti risco (riesco con errore di battitura ndr.)più a sopportare. Con te in campo divento razzista. Mi stai altasui co… Vattene il prima possibile tu e chi ti segue”., la risposta diNel condividere il post in una storia su instagram, il calciatore ha scritto “Purtroppo il mondo continua ad essere pieno di questo genere di persone che hanno una”. Il ...

I social come protagonisti, ancora una volta in negativo. Il mondo del calcio non può e non deve più fare i conti soltanto con... (calciomercato)

Serie A, Monza - Milan finisce in un 4 a 2: i rossoneri falliscono l'aggancio per il secondo posto: Pioli si affida a Jovic dal 1' e lascia Leao in panchina, Palladino risponde con Djuric. Il primo squillo è del Milan al 5' con un'azione costruita sull'asse Chukwueze - Bennacer che manda al tiro ...

Le pagelle di Milan - Rennes 3 - 0: Loftus - Cheek monumentale, Leao meravigliao, Theate flop: E finalmente in gol anche Leao. Le pagelle del Milan. Maignan 6: Risponde presente quando chiamato in causa. Florenzi 6,5: Non fa rimpiangere capitan Calabria confezionando un assist meraviglioso per ...

Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: vince il Milan, pari per la Roma - UEFA Europa League: ... i Giallorossi conquistano un positivo 1 - 1, grazie a Romelu Lukaku che risponde nella ripresa al vantaggio realizzato da Igor Paixão: per l'ex attaccante di Chelsea, Manchester United e Inter è il ...