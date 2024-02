Leao risponde a un hater | “Sfortunatamente al mondo ci sono persone con la mente piccola”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rafaelha risposto sui social agli insulti di undopo la brutta prestazione nella sconfitta 4-2 contro il Monza in campionato. “Non ti riesco più a vedere e a sopportare. Con te in campo divento razzista. Vai via il prima possibile”, le parole dell’. “ilcontinua ad avere questo tipo dicon la”, la replica del portoghese. Anche il Milan ha preso posizione su X riguardo questa vicenda: “Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo”. SportFace.

