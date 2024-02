Leao | l’attaccante del Milan contro un tifoso rossonero Volano insulti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rafaelrisponde per le righe ad un grave insulto su Instagram nei suoi confronti: ecco cos’è successo In una stagione non semplicissima a livello di numeri e prestazioni, Rafaelha raccolto molte critiche da parte dei tifosi del. Il portoghese non si sta esprimendo come aveva abituato a fare e il popoloha cominciato a riservare critiche anche al proprio numero dieci. Qualcuno però ha esagerato e la risposta dinon si è fatta andare. Con una storia su Instagram, allegando anche il messaggio del, il portoghese non ha avuto mezzi termini: «Il Mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola». CLICCA QUI PER VEDERE IL MESSAGGIO DEL