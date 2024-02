Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 20 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024. Ariete Tutto il giorno sarete sottoposti all'influsso della Luna in Cancro che provoca apprensione nei legami affettivi e non consente una buona concentrazione nelle questioni pratiche. Probabile qualche fastidio nella forma fisica, ce lo fa pensare la Luna piena, che chiuderà la settimana proprio nel campo della salute. Cercate di fare pasti regolari e leggeri. Restate da soli con chi vi ama, si sprigiona una sensualità che tocca le corde segrete del vostro cuore. Toro Molto buona per voi la notizia dell'ingresso del Sole in Pesci, oggi in aspetto con Luna in Cancro, transito felice per ...