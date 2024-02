Le revisioni dimenticate In crescita anche i veicoli sprovvisti d’assicurazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Intensificati nelle ultime settimane i controlli della Polizia locale sulle strade a Gallarate con l’impiego di numerose pattuglie e il coinvolgimento del reparto operativo interventi sul territorio, che ha rivolto la sua attenzione soprattutto sulle arterie stradali con elevato flusso di. Dall’attività svolta dagli agenti emerge un quadro preoccupante: aumentano le infrazioni per guida senza patente, mancatedeie assenza di copertura assicurativa. In un caso l’automobilista, una donna, durante i controlli è stata sorpresa in possesso di patente falsa. Il documento è stato scoperto dagli operatori e sequestrato, la conducente denunciata. Durante i servizi di controllo due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge, in un caso il conducente, ...