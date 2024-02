Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di martedì 20 febbraio 2024)le aperture dei principaliitaliani tornano a puntare sulla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny con le parole della vedova che accusa apertamente Putin. Spazio poi all'emergenza smog in Pianura Padana e al caso Assange

Ieri sera il posticipo perso dal Milan a Monza ha chiuso la 25esima giornata di campionato in Serie A. Oggi è già giorno di vigilia... (calciomercato)

Hojlund show contro il Luton : Ten Hag e il Manchester United ringraziano l’attaccante ex Atalanta dopo la doppietta Hojlund show contro il Luton : ... (calcionews24)

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

La denuncia. A Brancaccio l'asilo in attesa: Così regaliamo i bimbi alla mafia: Fino alla svolta di un anno fa quando il neo sindaco Roberto Lagalla aveva sbloccato la pratica e con il suo esecutivo aggiunto altri 800mila euro per far fronte al rincaro delle materie prime. Entro ...

Dopo Firenze. Nuove regole su cantieri e lavoratori . L'Italia ora chiede sicurezza: ... che parla di "diverse criticità in generale" - legate soprattutto alla presenza di operai "irregolari sul territorio nazionale - ma lo vanno ripetendo i sindacati fin dalle prime ore successive alla ...

La figuraccia di Ghali - Fazio , riprovaci ancora Ursula e Baggio : quindi, oggi: Sempre e comunque definiti fascisti, parolina magica che permette di fare appelli alla Resistenza, conquistare le prime pagine dei giornali ma, a conti fatti, non porta tanti voti in tasca. - Ursula ...