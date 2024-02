Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 21 febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma Tempo stabile nel corso dellacon cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte addensamenti in transito ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +17°C. Lazioall’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ovunque ma sempre con tempo stabile. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito e nebbie in Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la nottata nuvolosità in ulteriore aumento fino ad avere cieli molto nuvolosi e precipitazioni in arrivo su Liguria e lungo l’arco alpino con neve fino a quote medie. AL CENTRO Al mattino tempo stabile con ...