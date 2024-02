Le più belle canzoni di Roberto Vecchioni | Samarcanda | Voglio Una Donna | Luci A San Siro e tante altre

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nelle piùdic’è tutta la storia di un cantautore schietto, poetico e gentile. Il suo modo di raccontare l’amore è unico, con tutte le sfumature di cui il sentimento più tormentato è meritevole e degno, specialmente per il suo lato oscuro. Ogni sua canzone è una storia, e oggi i suoi brani fanno parte della storia della canzone italiana.A San(1971) Tornata alla ribalta dopo la famosa scena da Tre Uomini E Una Gamba,A Sanracconta la fine di una giovinezza in modo malinconico, quando l’età più verde si spegne insieme ai fari di uno stadio.(1977)è una canzone epica: un soldato in guerra nota una “nera signora” che lo osserva, ...

Bellezza in fondo al mare: le foto vincitrici del concorso Underwater Photographer of the Year 2024: Pesci, stelle marine, squali: il mondo subacqueo racchiude una moltitudine di realtà. E quel poco che l'uomo riesce a fotografare è sempre stupefacente. Il concorso Underwater Photographer of the Year ...

Com'è che non riesci più a volare Marc Marquez risponde da Losail: "Sono umano". Ma non è una resa...: Anzi, probabilmente ha mascherato da canzone una delle più belle poesie del secolo scorso. Si intitola 'Canzone per l'estate' e con l'assillante domanda 'com'è che non riesci più a volare' spiega ...

La favola pop di Benson Boone: dal no ad "American Idol" alla vetta della chart Spotify: ... toccando tutti i più importanti punti cardinali (tutti tranne l'Italia), e poi verso l'Australia. Una storia insomma da seguire attentamente, una storia fatta di fortuna, come tutte le belle storie, ...