Le origini di Città bassa dall’ottocento ai giorni nostri

(Di martedì 20 febbraio 2024) STORIA. Il Ducato di Piazza Pontida, in occasione del centenario, propone giovedì 22 febbraio un incontro dedicato alle trasformazioni urbanistiche di Bergamo: ospite della serata il professor Giovanni Carullo.

Tommy Hilfiger torna a casa. Per la sfilata della collezione autunno inverno 2024 / 2025 lo stilista rientra nel calendario ufficiale della New York ... (amica)

Monserrato, un defibrillatore per tutta la comunità in memoria della mamma: ...e il prossimo tanto da far parte di una associazione di volontariato locale sin dalle origini e di ...dimostrazione di altruismo e dedizione verso il prossimo sarà sempre presente nella sua amata città. ...

Maksim Kuzminov: il mistero del pilota russo ucciso in Spagna (VIDEO): Fonti locali hanno detto che la vittima sarebbe 'un uomo di 33 anni di origini ucraine' residente ... La Guardia Civil sta indagando anche su un'auto bruciata trovata poco dopo nella vicina città di El ...

Educare alla speranza. La perfezione nemica del bene: lezione di un prete di periferia: Ha sempre svolto il suo ministero nei quartieri più difficili di una grande città. Lo avevo ... Parlava perfettamente l'Italiano, ma capii subito che era di origini straniere: quando ci stringemmo la ...