Le multe? A Firenze sono tasse occulte E c' è già la nuova beffa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una tassa occulta. Che colpisce tutti, indistintamente. Al di là del reddito o della tipologia di mezzo usato. Prosegue la guerra del Partito Democratico contro gli automobilisti. Esi conferma maglia nera in Italia tra le città sopra i 200mila abitanti persanzionate. Il capoluogo toscano è l'area urbana che incassa di più dalle infrazioni stradali. La patria di Dante e Michelangelo è riuscita ad arrivare alla cifra record di 198,8 euro pro capite. Solo nel 2023, il Comune diha incassato 112 milioni di euro. “numeri intollerabili, come non è accettabile non sapere in che modo vengono spesi i soldi incassati dalle contravvenzioni, che per legge andrebbero investiti, per almeno il 50%, in progetti di sicurezza stradale - ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della ...