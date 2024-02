Le Iene anticipazioni oggi 20 febbraio 2024 Continua inchiesta su arbitri

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 20 febbraio 2024) Questa sera, martedì 20, gli appassionati de “Le” avranno un nuovo appuntamento su Italia 1 in prima serata. Il programma, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, promette di offrire un mix di servizi e interviste coinvolgenti, arricchiti dalla presenza in studio di ospiti illustri: la cantante Annalisa e l’attrice Pilar Fogliati. Simba La Rue: riscatto attraverso l’arte Tra i servizi in programma, uno dei momenti più attesi sarà sicuramente l’approfondimento su Simba La Rue, il rapper italo-tunisino che ha conquistato il cuore del pubblico con oltre 40 milioni di streaming. Nicolò De Devitiis ci condurrà in un viaggio nell’intimità e nella storia di questo artista, mostrando aspetti inediti della sua vita. Armato solo di uno smartphone, Nicolò ci farà scoprire la parte più umana di Simba La Rue, attraverso aneddoti sulla ...