“Le Iene” | anticipazioni del 20 febbraio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni, stasera 20, in prima serata su Italia1. Tra gli ospiti in studio: la cantante Annalisa e l’attrice Pilar Fogliati. Le, gli ospiti del 20Nella puntata: Nicolò De Devitiis delinea un profilo inedito di Simba La Rue, il rapper italo-tunisino tra i più amati del momento con oltre 40 milioni di streaming. Munito di solo smartphone, Nicolò fa vedere la parte più umana e inedita della vita dell’artista, che si racconta per la prima volta. Nel servizio, le 48 ore passate insieme a Simba La Rue, tra aneddoti della sua difficile infanzia e i problemi con la giustizia. Il rapper spiega come ha ottenuto il suo riscatto attraverso la musica, trasformando in una nuova opportunità una vita segnata da numerosi ...