Le frizioni dentro il centrodestra alla prova della Sardegna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel, quasi, silenzio assoluto domenica insono in programma le elezioni regionali, elezioni che vedono oggi ilin difficoltà per una serie di ragioni locali, nazionali e anche scaramantico-matematiche. La prima è che la coalizione di maggioranza al governo ha tutto da perdere dato che di fatto detiene la poltrona. L’eventuale vittoria sarebbe quindi una conferma dello status quo e nessuno parlerebbe di grande vittoria o trionfo; se invece dovesse prevalere la candidata di Pd e M5S, Alessandra Todde, beh ci sarebbero buone ragioni per fare grande festa. Va poi ricordato che l’opposizione non vince una elezione anche amministrativa o regionale da anni, anni di delusioni cocenti. Anche solo matematicamente parlando per la legge dei grandi numeri prima o poi, vocifera qualcuno nella maggioranza, si dovrà pur perdere. Ci sono però ...