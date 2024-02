Le Bahamas non sono più un paradiso fiscale | almeno per l’Ue

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’Unione europea ha rimosso le, il Belize, le Seychelles e le Isole Turks e Caicos dalla lista nera dei paradisi fiscali. La decisione è stata adottata oggi dal Consiglio Affari Esteri dell’Unione, che ha ridotto a 12 l’elenco delle “giurisdizioni non cooperative a fini fiscali”. I due arcipelaghi dei Caraibi erano stati inseriti nella black list delnell’ottobre 2022, mentre il Belize e le Seychelles erano entrate in elenco soltanto nell’ottobre scorso. Le motivazioni addotte per l’esclusione dall’elenco dei paradisi fiscali differiscono da un acaso all’altro. “Per quanto riguarda lee le Isole Turks e Caicos, dall’ottobre 2022 il Forum delle pratiche fiscali dannose (Fhtp) dell’Ocse ha individuato carenze nell’applicazione dei requisiti sulla sostanza economica in entrambe queste giurisdizioni”, si legge nel ...