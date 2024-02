L’azione congiunta UE-USA-UK che ha messo K O il sito della cybergang Lockbit

(Di martedì 20 febbraio 2024) È stato l’incubo di diverse realtà, sia a livello di pubblica amministrazione, sia a livello di imprese private., la gang di ransomware che ha letteralmente diffuso il panico nell’ambitocybersicurezza nazionale, ha operato negli ultimi anni – approfittando, nell’ultima fase,confusione legata al periodo complessoguerra ibrida che è partita con l’invasione russa dell’Ucraina – per confondere le acque e monetizzare al massimo i propri attacchi hacker nei confronti di diverse infrastrutture digitali. Adesso, però, alla gang è stato assestato un colpo molto duro (non si sa ancora quanto definitivo) da un pool di esperti che ha riunito le competenze dell’FBI, dell’Europol e dei servizi segreti del Regno Unito. LEGGI ANCHE >3.0: le caratteristiche del nuovo software ...

