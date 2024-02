Lazio | Sarri fa la conta | il punto sugli infortunati

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma 20 febbraio 2024 - Due settimane senza riposo pere i suoi ragazzi: dopo la Champions League e il match di domenica contro il Bologna, latornerà in campo giovedì per giocare contro il Torino. Il match di recupero per la ventunesima giornata contro i granata sarà una partita fondamentale per i ragazzi dia caccia subito di punti dopo il brusco ko casalingo contro gli emiliani. La sfida con i piemontesi è uno scontro diretto per l'Europa senza mezzi termini. Un successo allontanerebbe le pretese della squadra di Juric dalle posizioni di vertice, di fatto staccando una rivale nel tentativo di tornare atto con il quarto posto. Per riuscire nell'intentospera di recuperare quanto prima gli assenti per infortunio. In questo senso si può leggere l'intervento del ...

