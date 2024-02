Lavoro | Scotto | ‘avviare discussione Pdl riduzione orario di lavoro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – ?Fiom Fim e UIlm nella piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici per il 2024-2027 hanno inserito l?obiettivo delladell?dia 35 ore settimanali. Chiedono che si incentivi la sperimentazione della settimana corta accanto ovviamente agli aumenti salariali. Un fatto rilevante perché parliamo di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici”. Così il capogruppo democratico nella commissionedella Camera, Arturo.“Il Pd ha avanzato una proposta che giace in Parlamento da mesi: finanziare un fondo per la sperimentazione – attraverso la contrattazione collettiva tra sindacati e imprese- delladell?di. Il Governo si confronti con questa proposta: ...