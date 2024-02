“Lavoro in mezzo a negozi di lusso e da due settimane non posso comprarmi da mangiare” | lo sfogo dell’impiegata del centro commerciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) La fotocamera dello smartphone passa da una vetrina diall’altra. Grandi marchi si susseguono tra i corridoi di un, e Mary Jane, ragazza che ci lavora, commenta amareggiata: “La società distopica del 2024 ha questo aspetto: ioqui full-time e nelle scorse duenon mi sono potuta permettere da“. In molti hanno commentato la clip che Mary Jane ha postato su TikTok: “Un mio amico e sua moglie guadagnano poco meno di 200mila all’anno… l’unico motivo per cuino permettersi un tetto sulla testa è che hanno trovato dei coinquilini” ha scritto qualcuno, “Faccio la parrucchiera e da me vengono clienti che sono abbastanza ricchi da vestire firmati dalla testa ai piedi, mentre io riesco a malapena a pagare l’affitto” è la ...