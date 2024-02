Lavoratori Erp in presidio per il rinnovo del contratto nazionale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - Quasi centodelle aziende di edilizia residenziale pubblica si sono riuniti indavanti alla sede della Regione Toscana per chiedere ildelFedercasa, scaduto dal 2021. La protesta, indetta dalla Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil, punta a un incremento economico che tuteli i salari dall’inflazione e il riconoscimento degli arretrati legati al mancatodel. Uno sciopero unitario e, resosi necessario a seguito dello stallo di una trattativa che non offre al momento nessuno sbocco: è il pensiero delle organizzazioni sindacali. In Toscana, spiega la Fp Cgil Toscana in una nota, ci sono undici aziende pubbliche (Arezzo ...

Lavoratori Arte in piazza per il mancato rinnovo del contratto: Sono 250 i lavoratori di Arte in Liguria , di cui un centinaio a Genova, ad attendere risposte da ...positivamente l'impegno dell'assessore Scajola a portare le nostre rivendicazioni all'Erp nazionale, ...

Aziende di edilizia residenziale pubblica, presidio a Firenze: ... dalle 10 alle 12: sono le lavoratrici e i lavoratori delle Aziende di edilizia residenziale ... Publicasa, Casa Spa Firenze, Edilizia Provinciale Grossetana, Casa Livorno, Erp Lucca, Erp Spa Massa ...

Milano verso l'autodistruzione Perché leggi nefaste sulla casa stanno peggiorando la città: ... ERP). In parte trasformandolo in ERS, cioè housing sociale rivolto a fasce di reddito intermedio, ... In parte attraverso il bando "Case ai lavoratori" , che destina le case vuote ad aziende e ...