L’autopsia alle reliquie | Così ricostruiremo l’identikit del Santo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Maschio, età di circa 65 anni, un’altezza di quasi un metro e 70. Un ascesso non curato a un dente e tre fratturecostole e a una tibia che la Storia non aveva tramandato. Ma che Gerardo dei Tintori si era procurato in vita. Fratture “aggiustate“, che raccontano una vita di lavoro e di fatica per Gerardo. Lui che andava a raccogliere i malati per le strade, senza aspettare che arrivassero al suo ospedale. Lui che non si risparmiava e si curava poco o niente, preoccupandosi più della cura dei suoi malati. E poi quella lesione lunga una dozzina di centimetri sul cranio. Una ferita non rimarginata che potrebbe svelare una morte provocata da un colpo alla testa. Anche se "il cranio è tutto rotto, frammenti ricomposti. Abbiamo davanti un lungo lavoro prima di poter arrivare a un identikit definitivo". Davide Porta (nella foto) è il responsabile tecnico del Labanof, ...