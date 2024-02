Lautaro Martinez | «Inzaghi evoluto come noi! Inter | tanti cambi»

Lautaro Giannetti: "Sognavo la Serie A, l'Udinese è un'opportunità": LAUTARO - "Io so solo che Lautaro Martinez è muy forte" JAVIER ZANETTI - "A 16 anni al ...

Milito: Merito mio se Lautaro oggi è all'Inter e non all'Atletico Madrid - Top News: L'Atletico Madrid nel destino. Oggi avversario in Champions ma ieri e l'altroieri poteva essere la sua squadra. I colchoneros negli ultimi anni hanno corteggiato a lungo Lautaro Martinez ma stavano per soffiarlo all'Inter prima ancora che sbarcasse in nerazzurro. Lo rivela alla Gazzetta Diego Milito

Video Inter - Atletico Madrid, Simeone in conferenza: 'Lautaro è stato vicino': Alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, parla in conferenza di Lautaro Martinez e di quanto fosse stato vicino ai Colchoneros prima di firmare coi nerazzurri. Guarda il ...