Lautaro Giannetti | 'Castro alla Retegui | ecco perché mi chiamavano Pupi come Zanetti'

Senza risultati, i record valgono meno. Nel giorno dell’aggancio a Marcello Lippi al secondo posto per numero di panchine alla Juventus (405), ... (sportface)

Serie A partite di oggi su Sky e DAZN: dove vederle in diretta TV, streaming e formazioni 25giornata: ... Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro ... Udinese - Cagliari UDINESE (3 - 5 - 2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, ...

Juventus - Udinese, Alex Sandro massacrato dai tifosi: il brasiliano risponde su Instagram: ... consegnando di fatto palla sui piedi di Lautaro (quando si dice nomen omen.) Giannetti , per il quale da pochi passi è stato un gioco da ragazzi insaccare. Una frittata a cui la Juventus non ha ...

Juve, terzo risultato negativo di fila: ma che succede: La palla finisce subito ai piedi di Lautaro Giannetti, centrale argentino, che non sbaglia il tap - in da pochi passi. 1 - 0 per l'Udinese, terza volta nella storia che un difensore dell'Udinese ...