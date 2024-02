Latina “Latina-Lazio- Europa IL Pd per lo sviluppo economico del territorio” | l’incontro

(Di martedì 20 febbraio 2024)– Giovedì 22 febbraio alle 17.30 – presso il Museo Giannini ain Via Oberdan, 13 -si terrà un incontro organizzato dal PDe Federazione Provinciale PDdal titolo: “. IL Pd per lodel“. Introducono e moderano: Omar Sarubbo – Segretario Prov.le PD; Augusto Gregori L'articolo Temporeale Quotidiano.

Duplice femminicidio di Cisterna, il biglietto di Christian Sodano: "Non volevo farlo": A Cisterna di Latina ancora terrore e omertà": le parole di Antonietta Gargiulo al flash mob per Nicoletta Zomparelli e Renée Amato di Marco Carta 19 Febbraio 2024

ecommerce: ShopFully acquista Ofertia, si rafforza in Spagna e America Latina: ShopFully e' presente in 25 paesi in Europa, Australia e America Latina e supporta piu' di 500 brand e retailer a raggiungere piu' di 200 milioni di utenti online. Ofertia e' il marketplace spagnolo ...

Strage Cisterna di Latina, Christian Sodano in un biglietto: 'Non volevo farlo': Gli investigatori della squadra Mobile di Latina, racconta Latina Oggi, hanno rinvenuto nell'abitazione dello zio dove Christian Sodano si era recato dopo il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e figlia della sua fidanzata Desyrèe, ...