Latina | il 23 febbraio una triplice premiazione sportiva al teatro D’Annunzio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024), 202024- Venerdì 23, alle ore 17, aldisi svolgerà la prima edizione dei premi “e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. Durante la cerimonia, organizzata dal Comune die dall’assessorato allo Sport, si conosceranno i nomi dei vincitori che si sono distinti nel 2023 portando in alto il nome di, stabiliti dalla commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi composta dal Sindaco, dall’assessore allo Sport, dal presidente della commissione Sport e da quattro componenti, di maggioranza e opposizione, oltre a dieci rappresentanti di società sportive indicati dalla Consulta dello Sport. Nella stessa serata, verranno consegnate ...