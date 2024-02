L’Ateneo per stranieri | Insieme senza frontiere Qui il pensiero è libero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci sono stati tanti momenti frizzanti in una cerimonia ricca di messaggi, contenuti, annunci e colpi di scena. Come è stata quella dell’apertura dell’anno accademico dell’Università perdi Siena. Il preludio è stato affidato al professor Bora Asvar, che ha letto, in turco, “la dodicesima lettera a Taranta Babu“, del poeta Nazim Hikmet, contro la guerra di conquista degli italiani in Abissinia. Un atto di accusa contro la campagna voluta dal Duce e dal maresciallo Graziani, con tanto di uso di gas nervino per uccidere più o meno mezzo milione di etiopi. Anche la relazione del rettore del, Tomaso Montanari, è stato prima di tutto un inno alla decolonizzazione. "Un professore che ècurdo, turco e italiano, legge e traduce in italiano versi turchi nei quali parla un giovane africano, in Italia. Questa è la ...