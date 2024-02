L’Atalanta riporta la Scuola allo Stadio | oltre tremila studenti al Gewiss nel 2024

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bergamo.alStadium: anche nelporta la. Il progetto che coinvolge glibergamaschi (e non) è giunto alla 21esima edizione. Ideato nel 2001 da Lucia Castelli, psicopedagogista del settore giovanile, e Stefano Bonaccorso, responsabile dell’attività di base dopo aver allenato i ragazzi, si pone obiettivi educativi e sociali unendo l’aspetto culturale dello sport. Un’iniziativa con una valenza formativa riconosciuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. In venti edizioni sono stati coinvolti 27miladelle scuole di città e provincia bergamasca, ma anche di Brescia, grazie al ...

Al via la missione Aspides nel Mar Rosso, cosa farà e dove opera: Mentre il comando operativo, sul campo - secondo quanto riporta l'...coordinamento della missione con l'operazione Eunavfor Atalanta, ...

MilanoPost - Il Commento di Luciano: 25a Giornata di Serie A: ... il quale trova un gol fenomenale da fuori area e riporta i ...rischio una posizione che viene ora insidiata dalla rimonta di Atalanta ... ora spazio agli ottavi di Champions L. per l'Inter, impegnata ...

Genoa, tre rimonte per tre vittorie. Primavera vicina ai play - off: ... in casa, contro l'Atalanta. UNDER 14 - Il Genoa vendica la ... Una sfortunata autorete genoana riporta in vantaggio la formazione di ...