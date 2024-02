L' Assemblea capitolina boccia la mozione per intitolare a Navalny la via dell' ambasciata russa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) La proposta era arrivata dai Radicali. In aula Giulio Cesare l'avevano fatta loro e trasformata in unaurgente da mettere al voto i consiglieri di Italia viva Valerio Casini e Francesca Leoncini:ad Alexei, il dissidente russo di 47 anni morto alcuni giorni fa in un carcere in Siberia, via Gaeta, la strada che ospita l'in Italia. Dopo la grande fiaccolata unitaria di ieri in piazza del Campidoglio però l'però ha respinto il documento. A votare a favore, oltre ai due proponenti di Iv, anche i consiglieri di Azione e M5s (compresa l'ex sindaca Virginia Raggi), mentre Pd, FdI, Avs e Forza Italia hanno votato contro, scegliendo di optare per una soluzione diversa. Il Pd infatti ha presentato una sua ...