L’Artico corre in soccorso dell’Italia Previsioni meteo | piogge | neve e vento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – Giornate di caldo eccezionale, che soffocano la Pianura Padana, stretta in una morsa di smog e nebbia che si ripercuote anche sulla salute dei cittadini. Temperature con valori 10-11 gradi superiori alle medie del periodo ancora per qualche giorno, poi la situazione dovrebbe cominciare a migliorare. Da giovedì 22 febbraio infatti, lentamente, il termometro si riporterà verso la climatologia del periodo, ma non farà freddo. Tornerà però, finalmente, lasulle Alpi. E la pioggia in molte zone d’Italia. Temperature fuori controllo Lorenzo Tedici,rologo di il.it, conferma che temperature massime fino a 20 gradi a febbraio non sono la normalità, specie al Nord: anzi – sottolinea - rappresentano un campanello d’allarme del Riscaldamento Globale essendo le temperature che normalmente dovremmo avere ad ...