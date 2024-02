L’arte invade Milano durante la Fashion Week | le mostre più importanti da visitare

(Di martedì 20 febbraio 2024) Life&People.it Parlare dilimitandosi alle sfilate sarebbe riduttivo., esposizioni temporanee ed eventi collaterali arricchiscono il calendario di Febbraio della Settimana della Moda di: da oggi, la città meneghina è per sette giorni al centro del mondo, offrendo a buyer, giornalisti, addetti ai lavori e semplici visitatori una ricca offerta artistica, in cui non mancano allestimenti esclusivi ed. I turbamenti di Gianfranco Buruchello Un’indagine sui sentimenti che evoca angoscia, turbamento e desiderio. Questo il focus di “Primo alfabeto”, retrospettiva su Gianfranco Baruchello curata da Carla Subrizi e Maria Alicata in scena alla Galleria Massimo De Carlo (viale Lombardia 17). La mostra analizza un periodo ristretto dell’attività dell’artista, dal 1959 al ...

La lingua perduta della moda: ... all'arte ma raramente alla moda e i nuovi designer seguivano ... Intensificando l'attenzione si riesce poi a vedere un linguaggio, ...che non solo non ha subito i segni del tempo ma che oggi invade le ...

Eventi per bambini nel weekend del 16,17 e 18 febbraio tra Varese e provincia: ...e merenda " Tutte le informazioni BESNATE - Il Carnevale invade ...sfilata e premiazione al termine delle mascherine più belle - L'... maschere ( anche d'arte ) e carri tornano ad invadere le strade di ...

L'amore 'invade' la città con 'Verona in Love': gli appuntamenti per tutti gli innamorati: ... uno sarà riservato alle persone con disabilità e al pubblico che ha già prenotato la visita alla Casa di Giulietta, l'altro per visitatori senza biglietto. Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti ...