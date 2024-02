laria Salis detenuta a Budapest | avviata raccolta fondi per le spese legali | come donare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non si ferma l’onda di solidarietà nei confronti di I, la professoressa brianzolada oltre un anno acon l'accusa di avere aggredito due estremisti di destra. Per aiutare la famiglia a sostenere leè anche online lalanciata dalle Brigate volontarie per l'emergenza, associazione milanese di cui Iha fatto parte fin dalla sua fondazione durante il Covid per aiutare chi avesse bisogno. "In accordo con la famigliae il comitato I– hanno spiegato su Instagram – ci siamo resi disponibili a gestire questa” per cui è aperto un conto corrente. Dal sito del comitato ...