L’appello della madre di Navalny a Putin | “Restituitemi il corpo” Mosca alla vedova | accuse rozze

"Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suoe non mi dicono nemmeno dove si trova", a parlare in un videomessaggio trasmesso sui social è Lyudmila Navalnaya,del dissidente russo Alexeimorto improvvisamente in una colonia penale in Siberia. Nel messaggio la donna si rivolge direttamente a. "La soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo che ildi Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente". Ladiparla all'aperto, sotto la neve, davanticolonia penale IK-3, dove il figlio è morto il 16 febbraio.