L’appello del sindacato | Più controlli e interventi | servono vigilanti di notte

(Di martedì 20 febbraio 2024) di Giorgia De Cupertinis Continuano ad aumentare, "in modo preoccupante", le aggressioni ai danni del personale sanitario. Aggressioni fisiche e verbali, che spesso provengono dagli stessi pazienti ricoverati o, come successo in altri casi, dai familiari che li accompagnano. Una situazione su cui "non si può più transigere, e su cui i riflettori devono continuare a rimanere accesi", così come conferma Gennaro Ferrara, segretario generale di Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale. Ferrara, parliamo di un fenomeno che non sembra arrestarsi in alcun modo. Qual è lo scenario? "Preoccupante. Durante la pandemia il personale sanitario era visto come una squadra di eroi, così come è giusto che sia: danno anima e corpo nel loro lavoro, come già dimostrato più e più volte. Purtroppo però le persone hanno la memoria corta e, non appena superata l’emergenza Covid, si è tornati in qualche modo ...