Langue Étrangère: la video recensione della storia di formazione di Claire Burger in concorso a Berlino: In un concorso caratterizzato spesso da film pervasi da un clima grave, il Festival di Berlino presenta anche una storia di formazione più (apparentemente) leggera come Langue Étrangère , diretta da Claire Burger , vincitrice una decina d'anni fa della Caméra d'or con l'opera prima, Party Girl . In realtà c'è poco di leggero in chi l'adolescenza la vive come momento ...

Berlinale 74: l'Irlanda oscura di 'Small things like these' e l'inferno de 'La Cocina': Tra i contendenti per l'orso d'oro di quest'anno va segnalata una forte presenza del cinema francese, con Hors du Temps di Olivier Assayas , il bizzarro Empire di Bruno Dumont , Langue Étrangère di ...

Langue étrangère, di Claire Burger: Langue étrangère mostra in maniera speculare i turbamenti delle due ragazze. Si sofferma spesso su di loro con primi piani per mostrare, sotto forme diverse, le inquietudini che si portano dietro. In ...