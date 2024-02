L’Andrea Costa piange Di Paolantonio | Colpa dell’aspetto mentale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non è la prima volta chesubisce una rimonta, l’ultima anche poche con Padova, ma di certo quella subita domenica al PalaRuggi con Mestre lascia davvero tanto amaro in bocca. Anche perché è vero che la zona calda resta sempre a quattro punti di distanza, e proprio per questo i due punti di domenica avrebbero potuto significare uno strappo deciso per la corsa salvezza. "Abbiamo fatto 30 minuti in cui abbiamo rasentato la perfezione e altri 10 in cui abbiamo regalato la partita a Mestre perché abbiamo smesso di fare tutto quello che ci aveva permesso di dominare per 30’, quando avevamo mosso la palla ed eseguito tutto alla perfezione, e anche difeso molto bene – spiega coach Emanuele Di(foto) –. Abbiamo regalato 33 punti nel solo ultimo quarto e questo è inaccettabile, così come il 14/28 ai tiri liberi di ...