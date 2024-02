L’Ancona si aggrappa ai segnali positivi Ma la difesa è un problema | troppe reti subite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il primo aspetto che emerge dal pari conquistato dai dorici contro la Carrarese è che questa è un’Ancona che lotta. Terzo risultato utile consecutivo, cinque punti in tre partite, seconda gara consecutiva pareggiata dopo il temporaneo svantaggio, proprio come a Pesaro meno di una settimana fa. Sotto 1-2 contro la Vis i dorici hanno colto il pari con Giampaolo, in svantaggio con il medesimo punteggio contro la Carrarese, anche domenica nei minuti di recupero sono andati a conquistare un punto prezioso in chiave salvezza, anche qui con lo zampino di Giampaolo che ha messo in area l’assist per Saco. Se fino alla partita persa contro la Juventus si parlava di una squadra che non riusciva a mantenere il vantaggio e che si faceva spesso recuperare, almeno in queste due circostanze le rimonte sono state quelle doriche. Lo ha sottolineato anche Colavitto nel post partita, ribadendo anche ...